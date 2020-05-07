Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Проект предполагает разработку механизмов взаимодействия медицинских организаций Мордовии на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года.

В рамках проекта в 2019 году велось подключение автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях республики к защищенной сети передачи данных, а также подключение к сети Интернет ФАПов на общую сумму 94,2 млн руб.

В 2020 году запланировано увеличение автоматизированных рабочих мест, а также подключение к сети Интернет ФАПов на общую сумму 305,066 млн руб.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.