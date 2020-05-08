Гороскоп на 9 мая: бюрократы помогут Овнам, Ракам нужно составлять планы, но не реализовывать их, а Козерогам будет легко обновиться

Овен

В этот день Овнам придется столкнуться с бюрократической машиной, но она, на удивление, будет отлично работать и вы очень быстро решите все свои проблемы.

Телец

Звезды говорят, что Тельцы в этот день будут особенно проницательны и спокойны, в отличие от окружающих, склонных делать из мухи слона.

Близнецы

Дальновидных и прогрессивных Близнецов незаслуженно обвинят в консерватизме, но прелесть в том, что вам никому и ничего не нужно будет доказывать.

Рак

Звезды советуют Ракам сосредоточиться на выборе задач на ближайшую перспективу, но выполнять уже определенные пункты в этот день не стоит.

Лев

Интересные мысли, возникшие в голове Львов, должны быть услышаны окружающими, поэтому чаще делитесь своим мнением.

Дева

Девы, ставшие экспертом, понимающем человеческие чувства лучше других, вполне серьезно могут думать о карьере директора по персоналу.

Весы

Весы, находящиеся часть своей жизни в выдуманном мире, с легкостью смогут найти решение проблемы там, где спасовали лучше эксперты, живущие реальностью.

Скорпион

Напряженность, порядком за последние дни утомившая Скорпионов, наконец-то отступила и теперь вы сможете спокойно заниматься своими делами.

Стрелец

Благосклонность Стрельцов начнут завоевывать с помощью материальных благ – в этот день вы можете получит подарок от вашего поклонника.

Козерог

Если Козероги хотели перемен, то этот день как нельзя лучше подходит для их претворения в жизнь. Можете, к примеру, обновить гардероб.

Водолей

Личные или деловые встречи и беседы Водолеев, проведенные в этот день, будут на редкость продуктивными.

Рыбы

Звезды предупреждают Рыб, которые уже готовят спецоперацию на романтическом фронте, что открытые действия лучше заменить неуловимым маневром.

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