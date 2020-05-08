Не просто треугольник теста с начинкой, или Ваш источник энергии и здоровья

Что объединяет пиццу и шоколад? Абсурдный на первый взгляд вопрос, но если копнуть глубже, то найти схожесть не так уж и сложно: эндорфины (гормоны счастья). Они отвечают за хорошее настроение, придают энергию, способствуют позитивному восприятию окружающего мира и даже снимают боль. Поэтому грош тому цена, кто утверждает что пицца – вредная пища.

Как не потерять в полезности

Пиццайоло ресторана «Фарфор» готовят не только вкусно, но и полезно. Они тщательно следят за свежестью и качеством ингредиентов, подбирают удачные сочетания продуктов и даже подсчитывают количество калорий. Повара уверены, что только так можно создать поистине полезное блюдо. А оперативная доставка пиццы не позволяет нутриентам утратить свою активность до момента подачи на стол.

Чтобы пицца приносила только пользу, кулинары рекомендуют обращать внимание на несколько факторов:

1. Ингредиенты.

Именно от них зависит уровень вредности/полезности блюда. Копчености, острый перец, изобилие соусов, жирные колбаса или бекон непременно принесут вам сотни лишних калорий или станут раздражителями для ЖКТ. Но большая часть составляющих не только безопасная, но и весьма полезная:

сыры (кальций, фосфор, цинк);

морепродукты (йод, фосфор, жирные кислоты);

мясо (В12, белок);

томаты, лук, перец, зелень, маслины, ананасы и другие фрукты и овощи (антиоксиданты, витамины всех групп, железо, магний и прочие нутриенты);

тесто (углеводы).

Главное условие – использование при приготовлении качественных и свежих продуктов.

2. Количество съеденного.

Переедание – злейший враг организма. Несколько кусочков пиццы будет достаточно, чтобы насытиться полезными веществами. Если победить чувство голода маленькой порцией вам не под силу, попросите заменить некоторые ингредиенты: больше овощей, диетическое мясо, низкокалорийный сыр – и лишние килограммы вам не страшны.

3. Технология выпекания.

Содержащиеся в продуктах полезные вещества теряют свою активность при неправильной термической обработке. Для пиццы идеальные условия: печь с температурой нагрева в пределах 300 °С, длительность выпекания – около 10 минут. Тогда все свойства компонентов останутся активными и благоприятно скажутся на состоянии организма.

Интересно: периодическое употребление пиццы снижает риск возникновения инфаркта на 40%, а поедание ее дважды в неделю – на 60%! При этом уменьшается вероятность развития рака пищевода на 59%. И кто после такого станет спорить о полезности данного лакомства?

Кушайте на здоровье

«Пепперони», «Маргарита», «Четыре сыра», «Рыбная», «Грибоедов» – эти пиццы из меню ресторана доставки «Фарфор» можно смело назвать диетическими. Не стоит отказывать себе в удовольствии вкусно покушать, насытить организм витаминами и микроэлементами, получить заряд энергии и счастья. Такой треугольный кусочек теста с начинкой способен на многое.