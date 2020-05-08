В Мордовии в первом квартале 2020 года выявили более двух десятков поддельных банкнот

В период с января по март нынешнего года в банковском секторе Мордовии была выявлена 21 поддельная денежная купюра.

Среди указанных банкнот было выявлено 15 купюр номиналом 5000 рублей, 5 банкнот номиналом 1000 рублей и одна купюра номиналом 2000 рублей.

В случае обнаружения банкноты, подлинность которой вызывает сомнения, следует сдать её на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами.

По информации «Известий Мордовии».

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