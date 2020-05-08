Народные приметы на 9 мая подскажут, будет ли в ближайшее время ясная погода

Народные приметы на 9 мая помогут определить, следует ли рассчитывать на ясную погоду в ближайшие дни.

Несколько столетий назад для определения перспектив хорошей погоды люди в девятый день последнего месяца весны следили за ветром. Считалось, что наличие порывов ветра утром и ослабление хватки данной стихи в вечернее время сулят ясную погоду в течение нескольких ближайших дней.

Мороз 9 мая народные приметы называют верным признаком того, что через неделю температура воздуха вновь опустится ниже нуля.

Люди, которым выпало жить несколько столетий назад, в девятый день мая садили горох, будучи уверенными в том, что именно эта дата является наиболее благоприятной для подобного занятия.