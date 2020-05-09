Гороскоп на 10 мая: Тельцам нужно уменьшить нагрузку, Девы должны стать лидером, а Стрельцы смогут сблизиться с избранником

Овен

В этот день Овны могут стать объектом критики со стороны своих родных или близких вам людей, но вы не станете обострять конфликт.

Телец

Пересмотреть взятые на себя обязательства, а точнее их количество, придется в этот день Тельцам, которым следует уменьшить нагрузку.

Близнецы

Звезды говорят, что Близнецы могут начать искать суть проблемы, которая вас давно беспокоила, но ее решение всегда откладывалось.

Рак

Чтобы отлично провести этот день, Ракам нужно будет любой ценой избегать появления двух эмоций – гнева и страха.

Лев

Представления Львов о жизни претерпевают радикальные изменения, но не стоит оплакивать уходящее, двигайтесь вперед с новым.

Дева

В этот день Девам нужно действовать, поэтому смело берите на на себя роль лидера не только на работе, но и дома.

Весы

Звезды предупреждают представителей знака Весы о том, что в этот день вам может быть придется принять очень важное профессиональное решение.

Скорпион

Скорпионы в этот день получат отличный шанс начать сначала некоторые вещи. Делайте выбор очень осторожно и внимательно.

Стрелец

Если Стрельцы никак не могли подобраться к объекту своей страсти, то в этот день у вас появится отличная возможность сблизиться с избранником.

Козерог

Принятые Козерогами в этот день решения окажут очень большое влияние на ваше будущее, поэтому звезды просят вас трижды подумать, прежде чем что-то окончательно утвердить.

Водолей

В этот день Водолеи будут перегружены выполнением дел, которые более невозможно откладывать на потом.

Рыбы

Нерешенные ранее вопросы нагонят в этот день также и Рыб, поэтому сразу готовьтесь – день будет крайне напряженный и тяжелый

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