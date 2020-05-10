На территории Мордовии ввели обязательное ношение перчаток при посещении торговых точек и в общественном транспорте

В Мордовии было введено обязательное ношение перчаток при посещении торговых точек и в общественном транспорте.

С 13 мая в общественном транспорте, в такси, в магазинах, аптеках обязательно ношение не только масок, но и перчаток.

С 13 мая носить маски обязательно на остановках общественного транспорта, при посещении любых работающих организаций, а также вокзалов и аэропорта.

На улицах и на открытых пространствах ношение масок и перчаток не является обязательным, достаточно соблюдать социальную дистанцию (1,5-2 м).

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Источник: adm-saransk.ru