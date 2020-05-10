Гороскоп на 11 мая: романтические отношения Раков под угрозой, Львам потребуется помощь друга, а Козерогам следует устранить причину гнева

Овен

Чтобы двигаться дальше, Овнам предстоит понять, сколько решений за последние лет 10 вы приняли самостоятельно, а к скольким вас подтолкнули.

Телец

Несмотря на то, что в этот день Тельцы будут настроены (или вам так кажется) на конфликт, выяснения отношений удастся избежать.

Близнецы

Близнецам следует высказаться о своих чувствах в кругу друзей и знакомых, полагают звезды, которые уверены, что этот поступок поможет избежать сплетен и домыслов.

Рак

Звезды предупреждают Раков, стремящихся достичь мечты любой ценой, что ваши отношения с любимым находятся под угрозой.

Лев

В этот день Львам будет очень плохо и звезды советуют обратиться за помощью к другу, а не закрываться от всего мира и не жалеть себя в одиночестве.

Дева

Девы в этот день познакомятся с новыми людьми, которые подарят вам несколько интересных идей.

Весы

Напряженный день ожидается у представителей знака Весы, которые примут важное, но вызывающее негативные эмоции решение.

Скорпион

Мнение Скорпионов, которые привыкли быть в одиночестве и не ищут себе компании, будет очень важно для окружающих, уверяют звезды.

Стрелец

В этот день Стрельцам следует уделить особое внимание своему здоровью. Обязательно нужно выспаться, сделать физические упражнения и не забыть о правильном питании.

Козерог

Гнев, испытываемый Козерогами, нуждается не только в том, чтобы его выпустили, но и в устранении причины, которая его вызвала.

Водолей

Если Водолеи все еще испытывают неприязнь к кому-то, то это чувство покинет вас именно в этот день, уверены звезды.

Рыбы

Рыбы всегда не терпели дураков и всегда готовы были преподать им урок, но вы не можете всегда правильно оценивать людей, поэтому не торопитесь с поучениями в этот день.

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