В Рузаевке два жителя Саратовской области похитили несколько банок кофе из супермаркета

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Саратовской области, которые подозреваются в краже нескольких банок кофе из супермаркета, расположенного в Мордовии.

Стражами порядка было установлено, что несколько недель назад два жителя Саратовской области 1990 и 1993 годов рождения зашли в супермаркет, расположенный на территории Рузаевки, и похитили 16 банок кофе. Мужчины положили товар в рюкзак, а затем покинули торговое заведение, минуя кассу.

Подозреваемые были задержаны в Пензенской области.

Жители Саратовской области были привлечены к уголовной ответственности по статье о краже.

Также читайте о том, что житель Саранска похитил деньги с банковского счета своей знакомой.

Источник: 13.мвд.рф