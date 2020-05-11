Гороскоп на 12 мая: с Близнецами свяжется давний друг, Весам необходимо сменить обстановку, а Рыбы могут получить повышение

Овен
В этот день Овнов могут пригласить принять участие в творческом проекте, для которого у вас внезапно найдутся отличные идеи.
Телец
Тельцы могут стать инициатором групповой онлайн-встречи, а для создания подходящего заднего фона вы начнете убираться в доме.
Близнецы
Занимаясь шопингом в Интернете Близнецы могут получить звонок от давнего друга, с которым вы давно не виделись.
Рак
Звезды говорят, что в этот день у Раков появится возможность подзаработать, при этом всю работу можно будет выполнить прямо из дома.
Лев
Важные новости могут заставить Львов действовать решительно и быстро, но звезды предостерегают вас от переутомления.
Дева
Творческие способности Дев будут на высоте и как раз в этот день вам предложат подзаработать, участвуя в каком-то проекте.
Весы
Звезды советуют представителям знака Весы совершить небольшую поездку на автомобиле, чтобы сменить обстановку, которая уже начинает на вас давить.
Скорпион
Начавшийся в этот день проект Скорпионов будет связан с новыми людьми, знакомство с которыми окажется очень интересным для вас.
Стрелец
Общение с находящимися далеко от Стрельцов друзьями откроет для вас новые возможности. Можно начинать планировать длительные поездки.
Козерог
В этот день у Козерогов появятся новые инвестиционные возможности, однако для их реализации потребуются не только финансы, но и ваше время.
Водолей
Звезды уверены, что Водолеи в этот день смело могут начинать планировать длительные поездки, как по стране, так и за границу.
Рыбы
Рыбы могут получить сообщение о вашем повышении по службе. Правда, не стоит тратить всю энергию в этот день на празднование успеха, ведь завтра она вам очень понадобится.
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