Гороскоп на 12 мая: с Близнецами свяжется давний друг, Весам необходимо сменить обстановку, а Рыбы могут получить повышение

Овен

В этот день Овнов могут пригласить принять участие в творческом проекте, для которого у вас внезапно найдутся отличные идеи.

Телец

Тельцы могут стать инициатором групповой онлайн-встречи, а для создания подходящего заднего фона вы начнете убираться в доме.

Близнецы

Занимаясь шопингом в Интернете Близнецы могут получить звонок от давнего друга, с которым вы давно не виделись.

Рак

Звезды говорят, что в этот день у Раков появится возможность подзаработать, при этом всю работу можно будет выполнить прямо из дома.

Лев

Важные новости могут заставить Львов действовать решительно и быстро, но звезды предостерегают вас от переутомления.

Дева

Творческие способности Дев будут на высоте и как раз в этот день вам предложат подзаработать, участвуя в каком-то проекте.

Весы

Звезды советуют представителям знака Весы совершить небольшую поездку на автомобиле, чтобы сменить обстановку, которая уже начинает на вас давить.

Скорпион

Начавшийся в этот день проект Скорпионов будет связан с новыми людьми, знакомство с которыми окажется очень интересным для вас.

Стрелец

Общение с находящимися далеко от Стрельцов друзьями откроет для вас новые возможности. Можно начинать планировать длительные поездки.

Козерог

В этот день у Козерогов появятся новые инвестиционные возможности, однако для их реализации потребуются не только финансы, но и ваше время.

Водолей

Звезды уверены, что Водолеи в этот день смело могут начинать планировать длительные поездки, как по стране, так и за границу.

Рыбы

Рыбы могут получить сообщение о вашем повышении по службе. Правда, не стоит тратить всю энергию в этот день на празднование успеха, ведь завтра она вам очень понадобится.

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