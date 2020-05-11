В Саранске был задержан житель Лямбирского района, подозреваемый в краже алкогольной продукции из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали жителя Лямбирского района, который подозревается в краже алкогольной продукции из магазина.

Из магазина, расположенного на территории Октябрьского района города, три гражданина похитили алкогольную продукцию. Сотрудники Росгвардии, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом заведении, отправились на поиски грабителей.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Косарева, стражи порядка задержали одного из подозреваемых, которым оказался 36-летний житель Лямбирского района.

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Источник: 13.rosgvard.ru