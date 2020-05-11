Житель Мордовии, отказывавшийся погашать задолженность по алиментам, был приговорен к обязательным работам

В Мордовии к обязательным работам был приговорен 43-летний житель Лямбирского района, который отказывался погашать задолженность по алиментам.

На протяжении длительного периода времени 43-летний житель села Кривозерье Лямбирского района не выплачивал алименты на содержание своего малолетнего ребенка. Погашать задолженность мужчина не собирался.

Гражданин скрывался от судебного пристава-исполнителя, по причине чего был объявлен в розыск. Мужчина был найден в Саранске.

В отношении должника была избрана мера наказания в виде обязательных работ на срок 80 часов.

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Источник: r13.fssprus.ru