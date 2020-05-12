В Саранске был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобилиста, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Утром 10 мая возле дома №24, расположенного по адресу – улица Богдана Хмельницкого, сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Инфинити», за рулем которого находился 26-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение указанного парня находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист и транспортное средство были доставлены ОП №3 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф