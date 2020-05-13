Гороскоп на 14 мая: у Овнов беспокойный день, Весы должны развивать противоположность эго, а Козероги окажутся на эмоциональных «американских» горках

Овен
Ожидается беспокойный для Овнов день, но его прелесть заключается в том, что он все равно завершится, а после него наступит спокойная пора.
Телец
В молодости Тельцы приняли на веру некоторые жизненные установки, которые могут быть переосмыслены в этот день.
Близнецы
Этот день просто идеален для обновления гардероба Близнецов, при этом звезды настаивают, что вы покупали только нравящиеся вам вещи.
Рак
Нет ничего зазорного в том, что Раки работают не по специальности, изучавшейся вами в молодости, ведь вы получаете и деньги, и удовольствие.
Лев
Львам не следует искать одобрения своих действий на стороне, ведь вы вполне самодостаточная личность.
Дева
В этот день Девы могут стать объектом критики со стороны окружающих, однако не стоит поддаваться давлению, ведь ваша точка зрения имеет полное право на существование, равно как и мнение большинства.
Весы
Звезды советуют представителям знака Весы развивать в себе часть, противоположную вашему эго, чтобы достичь внутреннего баланса.
Скорпион
Только разобравшимся с рабочими проблемами Скорпионам предстоит теперь тушить пожары у себя дома.
Стрелец
В этот день Стрельцы ощутят необходимость перемен. Решение сесть на диету, бросить курить или заняться спортом – все это пойдет на пользу вашему здоровью.
Козерог
Звезды предупреждают, что Козероги окажутся на эмоциональных американских горках, поэтому лучше вам провести этот день в одиночестве, чтобы не страдали близкие.
Водолей
Водолеям не удастся избавиться от проблем, просто накрывшись одеялом с головой. Пора заняться решением вопросов, которые вы откладывали в долгий ящик.
Рыбы
Стремление к чему-то новому, к переменам будет весь день управлять действиями Рыб, которые могут сменить гардероб или начать делать дома ремонт.
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