Гороскоп на 14 мая: у Овнов беспокойный день, Весы должны развивать противоположность эго, а Козероги окажутся на эмоциональных «американских» горках

Овен

Ожидается беспокойный для Овнов день, но его прелесть заключается в том, что он все равно завершится, а после него наступит спокойная пора.

Телец

В молодости Тельцы приняли на веру некоторые жизненные установки, которые могут быть переосмыслены в этот день.

Близнецы

Этот день просто идеален для обновления гардероба Близнецов, при этом звезды настаивают, что вы покупали только нравящиеся вам вещи.

Рак

Нет ничего зазорного в том, что Раки работают не по специальности, изучавшейся вами в молодости, ведь вы получаете и деньги, и удовольствие.

Лев

Львам не следует искать одобрения своих действий на стороне, ведь вы вполне самодостаточная личность.

Дева

В этот день Девы могут стать объектом критики со стороны окружающих, однако не стоит поддаваться давлению, ведь ваша точка зрения имеет полное право на существование, равно как и мнение большинства.

Весы

Звезды советуют представителям знака Весы развивать в себе часть, противоположную вашему эго, чтобы достичь внутреннего баланса.

Скорпион

Только разобравшимся с рабочими проблемами Скорпионам предстоит теперь тушить пожары у себя дома.

Стрелец

В этот день Стрельцы ощутят необходимость перемен. Решение сесть на диету, бросить курить или заняться спортом – все это пойдет на пользу вашему здоровью.

Козерог

Звезды предупреждают, что Козероги окажутся на эмоциональных американских горках, поэтому лучше вам провести этот день в одиночестве, чтобы не страдали близкие.

Водолей

Водолеям не удастся избавиться от проблем, просто накрывшись одеялом с головой. Пора заняться решением вопросов, которые вы откладывали в долгий ящик.

Рыбы

Стремление к чему-то новому, к переменам будет весь день управлять действиями Рыб, которые могут сменить гардероб или начать делать дома ремонт.

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