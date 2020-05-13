В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля, которые находятся в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день остановили два автомобиля, которые находятся в розыске.

Ранним утром 12 мая в Саранске инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Полежаева остановили автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 22-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Вечером 12 мая на 260-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом, Пензой и Саратовом, стражи порядка остановили автомобиль марки «Хендай-Акцент» под управлением 55-летнего мужчины. При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации машины находятся в розыске.

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Источник: гибдд.рф