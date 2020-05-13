Стало известно, кому можно работать в Мордовии в условиях действия режима повышенной готовности

Стало известно, кому разрешено работать в Мордовии в условиях режима повышенной готовности

Остаются в силе ранее принятые нормы по приостановке деятельности предприятий из отраслей общественного питания, торговли, а также бань и т.п. Деятельность рынков и рыночных комплексов, которые к настоящему моменту ещё не открылись, остается приостановленной до 16 мая. Организации из числа приостановленных будут возобновлять свою деятельность исключительно при внесении соответствующих изменений в указ главы региона.

Граждане должны продолжать соблюдать режим самоизоляции.

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Источник: adm-saransk.ru