Ичалковский район: до конца года все школы получат высокоскоростной доступ к Интернету

В шести образовательных учреждениях Ичалковского района совсем скоро начнётся тестирование новой оптоволоконной линии, приходящей на смену меди. Это Ичалковская, Рождественская, Ладская, Кергудская, Пермеевская и Тархановская школы. В настоящее время завершена прокладка оптоволоконного кабеля и монтаж оборудования, впереди – проверка и тестирование линии.

Стоит отметить, что возможность пользоваться высокоскоростным Интернетом с этого года появится не только у школьников, но и у жителей отдалённых от центра сёл: Инелея, Ведянец, Парадеева, Пермеева. Также к оптоволокну будут подключены фельдшерско-акушерские пункты в Пермееве, Кергудах и Тарханове.

Ещё несколько сёл и посёлков остаются в дополнительном списке. Это Болдасево, Резоватово, Камаево, Дубровское, Троицкий, Большая Пёстровка, Кендя и Калыша. Прокладка и подключение оптоволоконной линии там запланированы на ближайшие два года.

Работы выполняются в рамках соответствующих федеральных программ нацпроекта «Цифровая экономика» и проекта «Устранение цифрового неравенства»: его реализуют Федеральное агентство связи и «Ростелеком».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.