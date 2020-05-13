Национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2020 году в Мордовии на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено 227,4 млн руб.

По результатам конкурса в текущем году будет благоустроено 7 общественных территорий в Саранске, Ардатове, Атяшеве, Ковылкине, Кочкурове, Рузаевке и Теньгушеве.

Кроме того, запланировано благоустройство 80 дворовых территорий.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.