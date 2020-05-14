Гороскоп на 15 мая: Тельцы смогут спокойно высказаться, Скорпионы найдут важные для себя ответы, а для Стрельцов настает пора активных действий

Овен

Замечтавшимся Овнам пора бы уже вернуться в реальность, в которой вас ждет масса важных дел и задач.

Телец

В этот день, уверяют звезды, Тельцы смогут спокойно высказать все накопившиеся мысли, в том числе и обиды на других людей.

Близнецы

Недавние неприятные события на работу могут заставить Близнецов задуматься о смене сферы деятельности, но звезды умоляют не принимать в этот день никаких решений.

Рак

Раков в этот день будут раздражать буквально все окружающие вас люди. Если на работе вы сможете выйти из конфликта без потерь, то дома следует быть осторожнее.

Лев

Звезды настоятельно рекомендуют Львам провести «внутренний аудит», чтобы выявить заставлявшие вас ошибаться причины и устранить их.

Дева

Девы сначала с неприязнью отнесутся к новому человеку в вашей жизни, но уже вскоре вы узнаете его довольно хорошо и по достоинству оцените все его особенные качества.

Весы

Весы устали жить надеждой и откладывать свое счастье «на завтра». Пришло время взять судьбу в свои руки, к тому же решимости в этот день у вас будет на троих.

Скорпион

Мучившие Скорпионов последние несколько дней вопросы эмоционального характера в этот день наконец-то могут получить ответы.

Стрелец

Период неуверенности Стрельцов в себе и своих силах завершается. К тому же времени на размышления уже не осталось, и вам придется продвигаться вперед, готовы вы или нет.

Козерог

Последние несколько дней внесли больше ясности в понимание Козерогами своего призвания, чем прошедшие годы. Пришло время воспользоваться новыми знаниями.

Водолей

Водолеи только обрели стабильность, но звезды советуют не сидеть и наслаждаться спокойствием, а найти то, что вы бы хотели в себе изменить, и заняться делом.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам найти проблемы в своем внутреннем мироустройстве и разобраться с ними до того, как на вас свалятся новые задачи, требующие вашего полного внимания.

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