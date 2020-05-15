В Саранске полицейские провели с горожанами профилактические беседы о необходимости использования масок и перчаток

В Саранске сотрудники полиции рассказывают горожанам о необходимости использования индивидуальных средств защиты.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел призывают жителей Саранска соблюдать социальную дистанцию, в том числе на улицах и открытых пространствах.

Стоит упомянуть, что для рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распространения инфекции, в МВД по Мордовии создан и функционирует специальный штаб. В круглосуточном режиме здесь проходит сбор, обобщение и анализ информации, касающейся распространения COVID-19 на территории республики.

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Источник: 13.мвд.рф