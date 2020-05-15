В МВД по Мордовии прошел брифинг по профилактике бытовой и уличной преступности

В пресс-центре ГУ МВД РФ по Мордовии в режиме онлайн прошел брифинг по профилактике бытовой и уличной преступности.

В ходе указанного брифинга было отмечено, что в настоящее время на учете в органах внутренних дел республики состоят около 7 тыс. граждан, среди которых более 500 систематически допускают правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Под административным надзором полиции находятся около 700 граждан. Также 80 лиц состоят на учете в медицинской организации, поскольку представляют опасность для окружающих из-за нарушений психики, вызванных употреблением наркотиков и алкоголя.

С целью принятия дополнительных мер по усилению охраны правопорядка, предупреждению преступлений на территории Саранска регулярно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Улица». Также участковые уполномоченные и инспекторы ПДН осуществляют общение с персоналом организаций различных форм собственности и деятельности.

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Источник: 13.мвд.рф