Гороскоп на 16 мая: Овнам будет трудно найти нужные слова, Львам помешает излишняя эмоциональность, а Весам звезды обещают отличный день

Овен

В этот день у Овнов могут возникнуть трудности с самовыражением – вам будет сложно быстро найти необходимые слова.

Телец

Звезды советуют Тельцам в этот день как можно меньше говорить, поскольку даже нейтральное выражение может обидеть кого-то из окружающих.

Близнецы

Близнецы смогут найти более тесную взаимосвязь с окружающими людьми, даже если общение с ними будет происходить в удаленном формате.

Рак

Может показаться, что Раки не прогрессируют, топчутся на месте, что решения принимаются очень трудно. В этот день нужно быть настойчивее и не сдаваться.

Лев

Выполнение текущего плана действий Львов может столкнуться с некоторыми сложностями. Звезды говорят, что причиной станет излишняя эмоциональность.

Дева

Звезды настоятельно рекомендуют Девам, решившимся высказать свое мнение, взвешивать каждое слово.

Весы

Прекрасный день для представителей знака Весы, который, однако, следует обратить внимание на свое сердце. В остальном избегайте негативных новостей.

Скорпион

В этот день эмоции овладеют Скорпионами, которые потеряют рациональный взгляд на вещи. Принятие решений в этих обстоятельствах может оказаться сложной задачей.

Стрелец

Окружающие могут попытаться убедить, что избранный Стрельцами путь не самый практичный, но не всегда нужно быть практичным, чтобы достичь успеха.

Козерог

Козерогам предстоит найти баланс между эмоциями и разумом, поскольку обе эти силы являются неотъемлемыми составляющими вашей жизни.

Водолей

В этот день Водолеям будет трудно выражать свои эмоции, поскольку вам будет мешать вынужденная дистанция между вами и объектом вашей страсти.

Рыбы

Рыбы могут в этот день попытаться открыто выразить свои чувства, но нельзя допустить, чтобы эмоции захватили верх – решения должны приниматься разумом.

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