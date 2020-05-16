Гороскоп на 17 мая: Близнецы встретят препятствие на своем пути, Девам предстоит сделать сложный выбор, а Козерогам потребуется уверенность в себе

Овен

Звезды советуют Овнам не быть слишком расчетливыми и хладнокровными, когда вы будете принимать решение, касающееся других людей.

Телец

В этот день у Тельцов появляется реальный шанс решить некоторые проблемы раз и навсегда. Будь готовы действовать и не упустите момент.

Близнецы

Полные сил Близнецы должны быть готовы к тому, что на вашем пути обязательно встретится какое-то препятствие.

Рак

Ракам придется усмирить свои желания в этот день, поскольку вас ограничат если не финансово или в профессиональном смысле, то другим образом точно.

Лев

Звезды говорят, что Львам следует на время прекратить решать проблемы других людей и заняться обустройством собственной жизни.

Дева

В этот день у Дев возникнет желание осуществить перемены, но так же сильно вы будете хотеть сохранить стабильность. Только вам решать, что выбрать.

Весы

Обеспокоенным представителям знака Весы звезды советуют поделиться своими тревогами с близким другом или родными, которые точно вам помогут.

Скорпион

Звезды говорят, что в этот день Скорпионы смогут показать окружающим новую версию себя, которая умеет слушать и сочувствовать.

Стрелец

Стрельцы в этот день выступят в роли «пожарного», который будет бегать от одного эмоционального очага к другому, успокаивая окружающих.

Козерог

В этот день Козероги должны научиться высказывать свое собственное мнение, не боясь быть поднятыми на смех окружающими. Будьте уверены в себе.

Водолей

Задумавшим начать писать Водолеям звезды советуют просто творить, а не думать о том, как кто-то будет оценивать ваш труд.

Рыбы

Звезды обещают помочь Рыбам преподать свои даже самые безумные идеи так, чтобы окружающие не просто услышали вас, но и поддержали.

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