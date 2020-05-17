Гороскоп на 18 мая: у Раков будет хорошее настроение, Скорпионам предстоит научиться поддерживать друзей, а Рыбам следует подумать о себе

Овен

Овнам следует обратить внимание на свое тело, уверены звезды, которые говорят, что походы в спортзал помогут исправить внешний вид, если он вам не нравится.

Телец

Этот день, Тельцы, отлично подходит для нового начинания, к тому же вы будете полны уверенности в себе и решимости добиться результата.

Близнецы

Хорошие аналитические способности не всегда могут помочь, Близнецы, особенно если речь идет о чувствах, которые не сильно поддаются анализу.

Рак

Раки будут в приподнятом настроении в этот день, но встанет вопрос, с кем разделить этот позитив, ведь социальная дистанция увеличилась.

Лев

Этот день поможет Львам выбрать правильную дистанцию, чтобы держаться как можно дальше от всего того негатива, который заставляет страдать окружающих.

Дева

Звезды говорят, что Девы наконец-то увидят луч света в сплошном тумане и этот ориентир поможет вам определить верное направление для движения вперед.

Весы

Представителям знака Весы, которых завалило негативными звонками и сообщениями, нужно просто игнорировать их и очень скоро к вам вернется душевное спокойствие.

Скорпион

Иметь личное мнение совсем не сложно, Скорпион, а вот поддержать мнение, высказанное другим человеком, вам еще предстоит научиться. Так почему не начать в этот день?

Стрелец

Звезды говорят, что Стрельцы находятся на завершающей стадии большого этапа своей жизни. Время подвести некоторые итоги и начать думать о новом этапе.

Козерог

Козероги в этот день будут обладать особой магией, связанной со словами. Вашими речами будут заслушиваться, поэтому попытайтесь извлечь из этого пользу.

Водолей

Ум Водолеев в этот день будет холодным и спокойным, поэтому вы без труда сможете решить проблемы, казавшиеся еще совсем недавно непреодолимыми.

Рыбы

Рыбам, которые всегда помогают окружающим и не могут найти время для себя, в этот день будет очень легко сказать «нет» другим и уделить внимание себе.

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