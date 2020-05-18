В Мордовии были заблокированы сайты с информацией о способах обналичивания денежных средств

В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты, на которых размещалась информация о способах обналичивания денег преступным путем.

Сотрудники прокуратуры Большеберезниковского района в ходе мониторинга обнаружили несколько сайтов, на которых размещалась информация о схемах обналичивания денежных средств посредством совершения фиктивных сделок и составления подложных документов.

В Чамзинский районный суд были направлены три заявления с требованиями признать информационные материалы, размещенные на упомянутых сайтах, запрещенными к распространению на территории России.

Заявления судом были рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru