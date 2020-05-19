Гороскоп на 20 мая: Близнецы должны выглядеть безупречно, Девам и Скорпионам будет трудно принимать решения, а Водолеев украсит улыбка

Овен

В этот день Овны прочувствуют всю прелесть общения на расстоянии, к тому же такой тип общения вовсе не мешает заводить новых друзей.

Телец

Ожидается весьма напряженный для Тельцов день, если вы будете следовать своим желаниям. Если же плыть по течению, то день будет очень даже приятным.

Близнецы

Звезды говорят, что Близнецы должны выглядеть безупречно, ведь этот день – день вашей славы и триумфа, поэтому вы должны блистать.

Рак

Ракам стоит поблагодарить дорогих вам людей, ведь никто не знает, как долго они будут рядом. Нужные слова найдутся сами собой.

Лев

В этот день Львы могут отдаться порыву страсти, утверждают звезды, но, все же, стоит соблюдать некоторые разумные ограничения.

Дева

Эмоции и разум Дев в этот день будут вести баталию. И все бы ничего, но эта война будет иметь влияние на принятие вами решений.

Весы

Звезды советуют представителям знака Весы себя так, чтобы все окружающие поняли, насколько вы уникальная и особенная личность.

Скорпион

Излишняя эмоциональность будет мешать Скорпионам принимать решения. Звезды рекомендуют найти возможность и использовать эмоциональный подъем.

Стрелец

В этот день Стрельцам следует относиться к себе с самоиронией, поскольку излишняя серьезность вам только навредит.

Козерог

Беззаботность и веселье Козерогов может быть воспринято окружающими как насмешка. Звезды советуют в этот день вести себя сдержанно.

Водолей

Улыбка в этот день будет украшать Водолеев, даже если улыбаться придется только глазами из-за маски на лице.

Рыбы

Весь день Рыб будет отравлен эмоциональным укусом недоброжелателя. Все, к чему вы прикоснетесь, будет носить отпечаток неприятного инцидента.

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