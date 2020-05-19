Национальный проект «Культура». Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)

Реализация регионального проекта «Творческие люди» обеспечит оптимальные условия для творческого саморазвития и поддержки культурных инициатив жителей Мордовии путем субсидирования творческих коллективов, театральных инновационных проектов, организации в республике передвижных выставок ведущих федеральных музеев.

В целях сохранения нематериального наследия народной культуры, возрождения и развития национальной культуры, популяризации любительского искусства и фольклора с 2019 года Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова проводится Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов. В 2020 г. отправлена заявка на участие в номинации «Культура – это мы!» лауреата Госпремии Республики Мордовия народного хора «Ветеран».

Три региональных проекта поддержаны в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета. Это – совместный проект Ассоциации издателей «Некоммерческое партнерство „Национальный спектр‟» и Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина «Литературно-театральный фестиваль „Я музу посвятил‟» (2,8 млн руб.); проект «„Особому читателю – особую книгу‟: кабинет тифлочтения и социальной реабилитации» АНО «Информационно-аналитический центр „Национальная безопасность и наука‟» совместно с Мордовской республиканской специальной библиотекой для слепых (620 тыс. руб.) и Всероссийский фестиваль детского творчества «Пластилиновая ворона 2020» регионального отделения Российского союза молодежи совместно с Государственным музыкальным театром имени И.М. Яушева, Мордовской госфилармонией – РДК и Мордовским республиканским молодежным центром (1,4 млн руб.).

В 2020 г. запланировано обучение 193 сотрудников сферы культуры на базе 11 Центров непрерывного образования и повышения квалификации. 74 человека уже прошли обучение, из них 8 – в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), 36 – в Краснодарском государственном институте культуры, 4 – в Дальневосточном государственном институте культуры и 26 – в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

Среди наиболее востребованных программ повышения квалификации – «Методика преподавания сценического танца» ГИТИС); «Народные песенные традиции и инновации в образовательном и творческом процессе», «Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности» (Санкт-Петербургский государственный институт культуры); «Современные технологии художественного оформления спектакля» (Дальневосточный государственный институт культуры); «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек», «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки», «Технология создания массовых праздников и шоу-программ» (Краснодарский государственный институт культуры).

В 2020 г. в Мордовии в мероприятиях сферы культуры планируется задействовать не менее 137 волонтеров, зарегистрированных на портале «Добровольцы России». В настоящее время на портале «Волонтеры культуры» зарегистрировано 287 волонтеров из республики, 224 – приняли активное участие в проекте «Обелиск» по благоустройству памятников воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. во всех районах республики.

В сентябре-декабре 2020 г. запланирована реализация выставочно-просветительского проекта «Федот Сычков – художник радости». В ноябре-декабре МРМИИ им. С.Д. Эрьзи в сотрудничестве с Национальным музеем Республики Татарстан организует выставку «Декоративно-прикладное искусство казанских татар: история и современность».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.