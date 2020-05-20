Гороскоп на 21 мая: Овны смогут отлично отдохнуть, Львы найдут ответ на важный вопрос, а Козерогам не следует быть слишком доверчивыми

Овен

Отличный день для релаксации, Овны, уверяют звезды. Попробуйте новые варианты отдыха, которые более уместны в текущей ситуации.

Телец

Вопросы отношений будут на повестке этого дня, Тельцы. Звезды говорят, что вы сможете выиграть себе несколько уступок, но ради баланса вы тоже должны чем-то пожертвовать.

Близнецы

В этот день Близнецы могут вести себя провоцирующим образом, нарушая некоторые общепризнанные нормы морали.

Рак

Если ранее Раки смотрели на мир с глобальной точки зрения, то в этот день вы оцените его с индивидуальной позиции.

Лев

В этот день Львы могут найти ответ даже на самый, казалось бы, неразрешимый вопрос, при условии, что вы позовете на помощь своих друзей.

Дева

Отличное чувство юмора будет сопровождать Дев на протяжении всего дня, поэтому вас с удовольствием будут слушать окружающие.

Весы

На горизонте отличный день, Весы. Вопросы личной жизни могут быть удачно разрешены в ходе откровенной беседы с избранником.

Скорпион

Следящие за научными новостями Скорпионы осознают, что казавшееся еще вчера невозможным уже вскоре может стать реальностью.

Стрелец

Звезды намекают Стрельцам, что пришло время стать частью общества, которое сплотилось во время ограничений.

Козерог

Козерогам следует быть осторожными, предупреждают звезды, чтобы не принять на веру очередную «истину», продвигаемую малознакомыми людьми.

Водолей

В этот день Водолеи смогут прочувствовать весь тот эволюционный путь, который прошли ваши отношения с избранником. Можно гордиться, но всегда есть что улучшить.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам быть собой, чтобы получить гораздо больше лайков и последователей, а если вы будете стараться произвести впечатление, то только все испортите.

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