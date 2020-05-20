МВД по Мордовии предупреждает о мошеннических сайтах, которые предлагают оформить выплаты на детей

МВД по Мордовии обращает внимание на то, что стали появляться мошеннические сайты, которые предлагают оформить выплаты на детей в размере 5 и 10 тыс. рублей.

Указанные сайты имитируют портал государственных услуг, на котором подаются заявки на получение пособия.

Подать заявление дистанционно на выплату в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет можно на портале Госуслуги по адресу: posobie16.gosuslugi.ru/

Подать заявление на выплату в 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет можно по адресу: gosuslugi.ru/395593/1. Также заявку можно оформить в личном кабинете, зарегистрированном на сайте ПФР.

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Источник: 13.мвд.рф