В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение новых учебных групп по сетевой форме

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового и младшего, среднего и старшего начальствующего состава, по сетевой форме.

На обучение зачислены сотрудники УФСИН РФ по Мордовии, Пензенской и Саратовской областям.

Теоретическая часть осваивается слушателями на местах дислокации учреждений под руководством опытных сотрудников, практические задания выполняются самостоятельно и предоставляются на проверку и оценку качества выполнения преподавательскому составу учебного центра.

Итоговая аттестация будет проведена с использованием видеосвязи.

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Источник: 13.fsin.su