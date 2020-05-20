Народные приметы на 21 мая подскажут, будет ли в ближайшее время хорошая погода

Народные приметы на 21 мая помогут определить, будет ли на протяжении нескольких ближайших дней наблюдаться хорошая погода.

Несколько столетий назад люди доверяли примете, которая гласит, что красный закат в двадцать первый день последнего месяца весны следует воспринимать в качестве предвестника того, что на протяжении нескольких ближайших дней будет иметь место ясная и теплая погода.

Обильно цветущая черемуха в рассматриваемый день сигнализирует о том, что в период с июня по август часто будут идти дожди.

Если 21 мая тучи начали сбиваться в одну кучу, в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение метеорологической обстановки.