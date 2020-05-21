Гороскоп на 22 мая: Тельцам угрожает опасность, Девам нельзя забывать про эмоции, а Рыбам лучше не брать на себя роль лидера

Овен

Звезды советуют Овнам никого не посвящать в свои планы. Пусть окружающие узнают о ваших намерениях уже после того, как задуманное будет сделано.

Телец

В этот день Тельцы могут оказаться в опасности, поэтому следует особенно тщательно планировать свои действия.

Близнецы

Близнецам не стоит сдерживать себя в этот день, так как вы будете блистать и окружающие оценят ваши умения, способности и таланты.

Рак

Есть вероятность, что Ракам в этот день придется защищаться от нападок со стороны эмоциональных окружающих. Будьте настороже.

Лев

Звезды предлагают Львам сконцентрироваться на решении собственных текущих задач и проблем и не отвлекаясь при этом на другие вопросы.

Дева

Просчитавшим все аспекты своего дела Девам придется в этот день осознать, что вы упустили еще один немаловажный фактор – эмоции, которые могут все испортить.

Весы

Умение адаптироваться поможет представителям знака Весы справиться с любой сложной ситуацией, которую только способны подбросить ограничения, связанные с COVID-19.

Скорпион

Звезды настоятельно рекомендуют Скорпионам проверить все свое снаряжение, освежить в памяти все свои знания, так как в этот день вы вступите в трудную битву.

Стрелец

Стрельцы могут в этот день спокойно демонстрировать свои эмоции окружающим, не боясь осуждения со стороны зажатых личностей.

Козерог

Первой реакцией Козерогов, столкнувшихся со тяжелой и жаркой темой, уйти от ее обсуждения, но звезды рекомендуют в этот день вступить в словесную баталию.

Водолей

Помогите тем, кто спросит у вас совета, Водолеи, но если на вас нападают с обвинениями, не постесняйтесь пустить в ход самое грозное оружие – эмоции.

Рыбы

Желание Рыб играть руководящую роль в этот день может угрожать окружающим, поэтому берите управление в свои руки лишь тогда, когда никто другой не отважится на данный шаг.

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