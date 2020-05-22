Гороскоп на 23 мая: Близнецам будет сложно с кем-то договориться, Стрельцы найдут любовь, а Козерогов будут сдерживать обязательства

Овен

В этот день Овны услышат громкое тиканье часов и поймут, что дни безвозвратно уходят. Убедитесь, что вы сделали все возможное, чтобы ваши близкие были обеспечены.

Телец

Тельцы могут оказаться на распутье, но вся беда в том, что оба пути не имеют достаточно веских аргументов в свою пользу. Выбор будет сложным.

Близнецы

Звезды предупреждают Близнецов о том, что в этот день вокруг вас может оказаться множество людей, не желающих договариваться.

Рак

В этот день беззаботные и веселые Раки столкнутся с необходимостью жестких ограничений в угоду стабильности и безопасности.

Лев

Опасные времена требуют от Львов ответственного поведения, но не забывайте о том, что придает вашей жизни страсть и цель.

Дева

Напряжение может вырасти до высокого уровня, если Девы будут небрежны со словами, предупреждают звезды. Следите за собой и день пройдет спокойно.

Весы

Весам следует продумывать свои шаги перед тем, как их сделать. Вас будут пытаться перетащить на какую-то из сторон, но не загоняйте себя в угол, оставайтесь объективны.

Скорпион

Близкие в этот день могут восстать против романтических отношений Скорпионов. Постарайтесь ликвидировать угрозу в зародыше.

Стрелец

Как только Стрельцы наладили свою жизнь и все работает, словно часики, в дело вмешивается романтика. Придется найти новый баланс.

Козерог

Козерогов, которые отчаянно хотят сбежать и броситься с головой в океан романтики, могут держать на суше работа и взятые ранее на себя обязательства.

Водолей

Стресс может отравить день Водолеев, которым обязательно нужно будет выполнить задание. Потратьте немного времени на составление хорошего плана действий.

Рыбы

Этот день может подарить Рыбам много счастья, если вы вовремя настроитесь на романтическую волну.

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