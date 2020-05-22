В Мордовии юные участники дорожного движения продолжают активно изучать ПДД в период самоизоляции

ГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» активно взаимодействует с находящимися на обслуживаемой территории органами образования Ковылкинского, Инсарского и Кадошкинского районов в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекцией было направлено письмо в образовательные организации указанных районов о необходимости изучения ПДД в условиях самоизоляции. В качестве рекомендуемого для изучения материала предложено использовать обучающие сайты профилактической направленности: юидроссии.рф, «Город дорог», «Дорога без опасности», «Сакла».

Школьники совместно с родителями, преподавателями и воспитателями детских садов в творческой форме рассказали о том, как повторяют ПДД в период самоизоляции. Рисунки на тему безопасности дорожного движения, выполненные в разных техниках, поделки и даже видеоролики, записанные детьми, не остались без внимания. Одной из самых активных участниц стала ученица пятого класса МБОУ «Ковылкинская СОШ №2» Елизавета Николайчук, записавшая видеоролик, в котором не только выразила свое отношение к необходимости изучения ПДД, но и постаралась донести до всех участников дорожного движения важность соблюдения правил.

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Источник: 13.мвд.рф