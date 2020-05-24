Гороскоп на 25 мая: Близнецам не нужно отвлекаться на ссоры, Весы разрешается немножко полениться, а Водолеи откроют для себя язык тела

Овен

В этот день Овны могут оказаться на сцене под светом софитов. Звезды советуют не играть роль, выдавая себя за другого человека, будьте собой.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам сфокусироваться в этот день на простых удовольствиях. К примеру, отдохните на природе.

Близнецы

Не следует тратить время на различные мелкие ссоры, Близнецы. Лучше сосредоточиться на творческих проектах, из которых может получиться что-то интересное.

Рак

Единственное, что сможет вытолкнуть Раков из постели, это ваш внутренний драйв и решимость. Мотивация в этот день придет изнутри.

Лев

В этот день Львам понадобится очень мало слов, чтобы донести свою мысль. Ваше практическое и обоснованное мнение будет играть ключевую роль.

Дева

Звезды говорят, что в этот день Девам нужно будет проявить всю свою стойкость и не поддаваться давлению, даже если оно будет очень сильным.

Весы

Не стесняйтесь в этот день лениться, советуют звезды представителям знака Весы. Даже пальцем не шевелите, если вам это не нужно.

Скорпион

В этот день Скорпионам следует быть сдержанным при выдаче информации, но если уж заговорили, то сообщайте только правдивые известия.

Стрелец

Звезды говорят, что этот день отлично подойдет для тех Стрельцов, которые давно хотели рассказать о своих чувствах одному особенному человеку.

Козерог

Козерогам в этот день следует очень тщательно выбирать слова, уверены звезды. Общение с некоторыми людьми будет напоминать визит к стоматологу.

Водолей

Язык тела, как выяснят в этот день Водолеи, является даже более выразительным способом общения, чем слова.

Рыбы

Напряженный день ожидает представителей знака Рыбы, которым придется не только преодолевать препятствия на пути, но и вылавливать из океана данных правдивые сведения.

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