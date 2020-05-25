Гороскоп на 26 мая: практически у всех знаков начинаются перемены к лучшему, но процесс не будет быстрым

Овен

В последнее время Овны не работали на достижение долгосрочных целей, но в этот день все изменится и ваша мечта станет ближе.

Телец

В окружении Тельцов запущен процесс позитивных изменений. Беда в том, что маятнику нужно время, чтобы разогнаться.

Близнецы

Звезды говорят, что Близнецы достигли дна и теперь ваши дела начнут постепенно налаживаться, правда, происходить этот будет не так быстро, как хотелось бы.

Рак

В этот день Ракам предстоит начать участвовать в общих процессах, но при обсуждении ролей и обязанностей с уважением относитесь к окружающим.

Лев

Звезды говорят, что Львы вновь могут вернуться на путь, ведущий к вашей заветной цели, хоть ранее вам и пришлось сойти с дистанции.

Дева

Девы вновь могут вернуться к проектам, которые пришлось отложить в сторону по разным причинам.

Весы

В этот день Весы наконец-то смогут найти применение своим творческим способностям, которые «пылились» без дела последнее время.

Скорпион

Долгосрочный проект, над которым Скорпионы усердно трудились в последнее время, выходит на финишную прямую.

Стрелец

Возвращение к приостановленным проектам, Стрельцы, должен быть спокойным и плавным, предупреждают звезды.

Козерог

Позитивные изменение начнутся в делах Козерогов, только вот вы не скоро ощутите их последствия, поэтому запаситесь терпением.

Водолей

Водолеи, у которых было предостаточно времени на обдумывание и составление планов, могут начинать действовать.

Рыбы

Если в последние несколько недель Рыбы не могли найти применение своим творческим способностям, то теперь перед вами открываются большие перспективы.

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