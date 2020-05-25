В Мордовии прокуратура в суде оспорила незаконный договор аренды муниципального имущества

Прокуратурой Мордовии были оспорены заключенный «МУП жилищно-коммунального хозяйства» Темниковского района с местной жилищно-коммунальной организацией договор аренды муниципального имущества и дополнительные соглашения к нему.

Представителями ведомства было установлено, что указанное муниципальное предприятие без проведения процедуры торгов передало в аренду местной жилищно-коммунальной организации находящееся в хозяйственном ведении имущество муниципального района. Речь идет о части административного здания площадью 108,7 кв. м, части здания проходной площадью 18 кв. м, части здания мастерской площадью 139,5 кв. м, части здания гаража площадью 84,4 кв. м.

По истечении срока договора сторонами в нарушение законодательства о защите конкуренции несколько раз заключались соглашения о продлении срока его действия также без проведения торгов. Все эти сделки совершались без согласия собственника имущества, районной администрации.

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Источник: prokrm.ru