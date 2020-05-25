В Инсаре в ДТП с участием грузовика и кроссовера пострадал 46-летний мужчина

В Инсаре произошло ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера, в результате которого пострадал 46-летний мужчина.

Днём 22 мая на улице Московской 29-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении кроссоверу марки «Мерседес», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 46-летний водитель кроссовера. Пострадавший доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Рузаевке водитель легковушки сбил пожилого велосипедиста.

Источник: гибдд.рф