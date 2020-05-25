Народные приметы на 26 мая подскажут, наступит ли в ближайшее время хорошая погода

С помощью народных примет на 26 мая можно будет определить, будет ли в ближайшее время иметь место хорошая погода.

Народные поверья, сформировавшиеся несколько веков назад на основе результатов наблюдений за состоянием окружающей среды, гласят, что обилие комаров в двадцать шестой день мая следует воспринимать в качестве предвестия о том, что в ближайшие дни установится ясная и теплая погода.

Кроме того, обилие комаров в рассматриваемый день приметы называют хорошим знаком, сигнализирующим о том, что будет иметь место отличный урожай грибов.

Стоит отметить, что народные поверья запрещают убивать комаров в период с 26 мая по 22 июня, поскольку в случае нарушения данного предписания их станет ещё больше.

С 26 мая можно начинать собирать лекарственные травы.