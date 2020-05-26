В Краснослободском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП

В Краснослободском районе пьяный водитель иномарки устроил ДТП.

Указанное происшествие произошло днём 25 мая на 58-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 59-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус» в состоянии алкогольного опьянения, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21102, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 49-летнему водителю ВАЗа.

В отношении 59-летнего автомобилиста были составлены административные материалы.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 37-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф