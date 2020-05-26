В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД остановили две машины, которые находятся в розыске

В Мордовии за один день сотрудниками Госавтоинспекции были остановлены два автомобиля, которые находятся в розыске.

Днём 25 мая в Саранске инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-21103 под управлением 28-летнего гражданина. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства 28-летний автомобилист был доставлен в ОП №4 УМВД России по Саранску.

Вечером того же дня на 313-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов, инспекторами ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Сузуки» под управлением 37-летнего мужчины. При проверке документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства данный водитель и машина были доставлены в ОМВД России по Рузаевскому району.

Ранее сообщалось о том, что в Чамзинском районе был задержан пьяный автомобилист.

Источник: гибдд.рф