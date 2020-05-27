Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии проводят проверку по факту невыплаты медсестре денег

В Мордовии сотрудники следственных органов проводят проверку по факту размещения в социальной сети информации о невыплате медсестре положенных денежных средств.

Недавно в одной из социальных сетей была размещена публикация, содержащая сведения, согласно которым медицинская сестра в «Республиканской клинической больнице №4», работавшая в отделении с больными, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, не получила положенные доплаты денежных средств.

По указанному факту сотрудники следственных органов организовали доследственную проверку, в ходе которой предстоит установить размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработника, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц медицинского учреждения.

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Источник: mordovia.sledcom.ru