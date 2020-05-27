В Мордовии бывший сотрудник ГИБДД пойдет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

Представителями следственных органов было установлено, что вечером 15 января прошлого года в населенном пункте Атюрьево сотрудники ГИБДД на служебной машине следовали за автомобилем марки «Рено» под управлением 50-летнего мужчины с целью его проверки. Последний остановился возле своего дома. Экипаж ДПС после этого провел проверку. Выяснилось, что водитель иномарки был пьян. Затем один из сотрудников ГИБДД без каких-либо объективных оснований стал избивать автомобилиста. Также страж порядка применил силу в отношении супруги пострадавшего, которая пыталась защитить мужа.

Обвиняемый был уволен из правоохранительных органов.

В настоящее время материалы уголовного дела бывшего сотрудника ГИБДД находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru