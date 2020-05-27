В Пролетарском районе Саранска в 2020 году отремонтируют асфальтобетонное покрытие нескольких дворов

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Пролетарском районе Саранска в нынешнем году запланированы работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия шести дворовых территорий.

Работы запланированы по следующим адресам: ул. Веселовского, 59; ул. Веселовского, 33; ул. Коваленко, 9; ул. Коваленко, 34; ул. Семашко, 2; ул. Пушкина, 78.

В настоящее время завершены работы на двух дворовых территориях. На четырех объектах работы продолжаются.

Был заключен договор по техническому надзору за ходом выполнения работ со специализированной организацией.

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Источник: adm-saransk.ru