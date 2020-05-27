Гороскоп на 28 мая: звезды говорят, что для всех знаков начинается новый этап их жизни, который продлится семь месяцев

Овен
Настал час произвести серьезные изменения, Овны. И не важно, являются ли они личными или профессиональными, физическими или эмоциональными, уверяют звезды.
Телец
Звезды говорят, что Тельцы также нуждаются в переменах, при этом у представителей данного знака есть не так много времени, чтобы что-то изменить в своей жизни.
Близнецы
Начатый Близнецами давным-давно процесс изменений начинает приносить конкретные плоды. Ожидайте новых ощущений в своем внутреннем мироустройстве.
Рак
Позитивный день, уверяют звезды, ждет представителей знака Рак. Новый этап вашей жизни будет слегка омрачен ссорами с родней, но вы быстро решите эту проблему.
Лев
Великие преобразование не пройдут мимо Львов, утверждают звезды. Только вам решать, какие изменения вы готовы инициировать – в личной жизни, карьерные или другие.
Дева
Ничего особенного Девам ждать не стоит, однако этот день определенно станет определяющим для вас, так как вы вступаете в новый этап своей жизни.
Весы
Чтобы понять всю глубину происходящий вокруг вас событий, Весы, вам придется взглянуть на картину с самой высокой из доступных вам точек восприятия.
Скорпион
Ветер перемен наполняет ваши паруса, Скорпионы. Чувство новизны не должно пугать, беспечность, впрочем, тоже будет лишней.
Стрелец
В судьбе Стрельцов, говоря звезды, происходит поворотный момент. Однако данный этап вашей жизни не будет длиться вечно, поэтому успейте сделать все, что задумали.
Козерог
Козероги получат шанс сравнить свою предыдущую жизнь с новой реальностью. Когда же «определится победитель», вам нужно будет избавиться от всего, что вас ограничивало ранее.
Водолей
Перемены у Водолеев могут проявиться там, где вы даже не ожидали – в романтических отношениях. Внезапно вы увидите всю их «темную сторону» и только вам решать их судьбу.
Рыбы
Некоторые люди, с которыми Рыбы познакомились не так давно, сильно повлияют на ваши романтические отношения. Впереди поиск ответа на вопрос: что с этим делать?
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