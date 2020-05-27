В Мордовии осудили автомобилиста, повторно севшего за руль в состоянии опьянения

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который повторно сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 24 декабря прошлого года 35-летний житель Кадошкино, будучи привлеченным к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, после распития спиртных напитков сел за руль своего автомобиля. В пути мужчина был остановлен сотрудниками ДПС.

Решением Инсарского районного суда в отношении автомобилиста была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

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Источник: prokrm.ru