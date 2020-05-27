В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошли торжественные мероприятия в честь 89-й годовщины со дня образования

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 89-й годовщины со дня образования.

В исправительных колониях №№ 5, 6, 7 и 11 состоялись торжественные открытия Досок почета, на которые занесены портреты сотрудников, добившихся наиболее высоких показателей в служебной деятельности.

В ИК-12 была организована выставка, на которой были представлены фотографии из истории учреждения и фотоматериалы о семейных династиях.

Кроме того, за долголетний добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей ветеранам учреждений были вручены почетные грамоты, памятные медали и ценные подарки.

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Источник: 13.fsin.su