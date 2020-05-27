Личным кабинетом «Ростелекома» пользуются свыше 120 тысяч абонентов в Мордовии

Количество пользователей единого личного кабинета (ЕЛК) «Ростелекома» превысило в Республике Мордовия 120 тысяч. С начала года к клиентскому сервису подключились более 5,5 тысячи новых подписчиков. Чаще всего абоненты обращаются в онлайн-офис, чтобы узнать баланс, оплатить услуги и обменять накопленные баллы.

Сергей Толстограев, директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком»:

«В личном кабинете можно поменять тарифный план, проконтролировать расходы на связь, обменять неизрасходованные минуты на гигабайты трафика или заказать подключение новых услуг – все это можно сделать самостоятельно в любое удобное время не выходя из дома».

Сервис позволяет оплачивать услуги без комиссии с моментальным зачислением средств на счет при помощи банковских карт или электронных денег (Яндекс.Деньги, Webmoney, MasterPass). Личный кабинет помогает клиенту осуществлять под одной учетной записью платежи за близких и родственников – абонентов «Ростелекома». Проконсультироваться по вопросам обслуживания легко через онлайн-чат или в разделе «Помощь/Обратная связь».

Любой абонент, прошедший регистрацию в личном кабинете, может стать участником программы лояльности «Бонус» и обменивать накопленные баллы на подарки, а также приобретать товары со скидками у партнеров компании.

Зарегистрироваться в ЕЛК можно на сайте www.rt.ru в разделе «Личный кабинет» или перейти по ссылке https://lk.rt.ru, а также через бесплатное приложение «Мой Ростелеком». Вход в кабинет возможен и через аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.