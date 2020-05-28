Гороскоп на 29 мая: Тельцам лучше действовать на опережение, Львы могут устроить выходной, а Козерогам будет важно сохранить баланс

Овен

Звезды советуют Овнам в этот день связаться со старыми друзьями и приятелями. Важно поддерживать контакты, даже если вы давно не общались.

Телец

В этот день должно произойти нечто важное и Тельцы это ощутят. Не ждите пока что-то случится, действуйте на опережение.

Близнецы

Как только Близнецы прекратят осуждать действия окружающих, перед вами сразу же откроются большие перспективы.

Рак

Влюбленным Ракам следует помнить, что в отношениях что-то отдавать должны обе стороны. Убедитесь, что ваш избранник не только принимающая сторона.

Лев

Львы в этот день спокойно могут устроить себе выходной. Вы уже привыкли вести дистанционное общение, продолжайте зарабатывать уважение собеседников онлайн.

Дева

В этот нечто попытается сбить с выбранного пути Дев, которым важно помнить, что вы движетесь в верном направлении. Проявите лидерские качества.

Весы

Природа остается лучшим другом представителей знака Весы и ничто не заменит прогулку по парку или поход в лес. Если вы ограничены в передвижении, то просто выйдите на свежий воздух.

Скорпион

Звезды предлагают Скорпионам взять на себя инициативу в этот день. Будьте уверены в том, что за вами последуют. Отличный шанс приблизиться к давно поставленной цели.

Стрелец

В этот день Стрельцы будут в полном порядке, даже если они задумают и провернут некую авантюру, находящуюся, разумеется, в рамках закона.

Козерог

Козерогам, решившимся поднять часть своих умений на новый уровень, следует соблюдать баланс, чтобы не получить перекос в одну сторону.

Водолей

Звезды говорят, что Водолеям в этот день будет важно не погружаться с головой в одну проблему, а решать их, как если бы это был конвейер.

Рыбы

Эмоционально уверенные Рыбы в этот день будут обладать большой силой слова. Будет хорошо объединить свои усилия со стараниями других людей.

Читайте также Гороскоп на май 2020 года: Тельцам нужно избавиться от дурных привычек, Весам следует побеспокоиться о своем здоровье, а Рыб ждет финансовый успех

а еще Гороскоп на июнь 2020 года: почти для всех знаков ожидается хороший месяц, который могут испортить ваши жадность, болтливость и мысли о прошлом

и Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами