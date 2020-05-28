Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Ключевые цели проекта — увеличение количества людей, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Мордовии, создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозпотребкооперативов.

В 2019 году в рамках программы «Агростартап» по итогам конкурсного отбора предоставлено 24 гранта на сумму 67 066,3 тыс. руб. На развитие кооперативов направлено 10 858,9 тыс. руб. на возмещение затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции и приобретением сельхозтехники.

На базе Центра практического обучения специалистов сельского хозяйства РМ создан республиканский Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. В его задачи входит обеспечение условий для развития и повышения эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ, увеличение их доли в формировании валового регионального продукта.

В 2020 году запланировано вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства 283 человека.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.